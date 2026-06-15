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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Eskişehir'de jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Eskişehir'de jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Eskişehir'de jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Eskişehir'de jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vilayet Meydanı'nda düzenlenen program, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Ünlü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

        Törene, il jandarma komutan yardımcıları, şube müdürleri ve jandarma personeli katıldı.

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