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        Eskişehir'de kamyonet ile panelvanın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kamyonet ile panelvanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Eskişehir'de kamyonet ile panelvanın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kamyonet ile panelvanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Çankaya Mahallesi'nde Abuzer Y. idaresindeki 26 AOE 767 plakalı panelvan ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 26 AD 264 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, park halindeki bir otomobile çarpıp kaldırıma çıkarak durdu.

        Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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