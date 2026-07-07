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        Eskişehir'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Eskişehir'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        A.N.M'nin (27) kullandığı 26 AIS 951 plakalı otomobil, 75. Yıl mahallesi Van Sokak'ta M.Y. idaresindeki 26 AGJ 110 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Çarpışmasının etkisiyle savrulan otomobil, duvara çarparak durabildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

        Yaralanan A.N.M, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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