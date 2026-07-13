Eskişehir'de kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın müebbet hapsi istendi
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde borç nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanık hakkında mütalaa verildi.
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde borç nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanık hakkında mütalaa verildi.
Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Yalçın Namal, bulunduğu ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşmada taraf avukatları ile maktul Ahmet Çalık'ın yakınları hazır bulundu.
Sanık Namal, önceki savunmalarının geçerli olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Duruşma, tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunması için ertelendi.
Maktul yakınlarının avukatı Esra Duru Erdik, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığın "kasten öldürme" suçu kapsamında cezalandırılması yönünde mütalaa verildiğini belirterek, "Aynı kanaatte değiliz. Çünkü müvekkilim vahşice öldürülmüştür. Defalarca levyeyle vurulmuştur. Bu saldırının vahameti açıkça ortadadır. Biz bu yüzden tasarlayarak ve canavarca hisle öldürüldüğü kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.
- Olay
Çifteler ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde 2025 yılının kasım ayında borç nedeniyle çıkan kavgada Yalçın Namal, otomobille çarptığı Ahmet Çalık'ı, daha sonra demir çubukla darbetmiş, Çalık ağır yaralı halde kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçtığı otomobil kazalı halde bulunan Yalçın Namal, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde aşevinde çorba içerken yakalanmıştı.
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