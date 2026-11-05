Eskişehir'de lise öğrencilerine organ bağışı eğitimi verildi

Eskişehir'de, 3-9 Kasım Ulusal Organ Bağışı Haftası kapsamında lise öğrencilerine organ ve doku bağışının önemi anlatıldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Organ ve Doku Nakli Koordinatörleri Elif Hiçyılmaz ve Tarık Uca tarafından Tev-Tuna Orhan Nail İzgi Anadolu Lisesi ile Kılıçoğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim düzenlendi.

Eğitimlerde öğrencilere organ ve doku bağışının önemi, bağış süreci ve organ naklinin hayat kurtarıcı rolü hakkında bilgi verildi.