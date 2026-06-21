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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de maden ocağındaki taş kırma kuyusuna düşen 2 işçi yaralandı

        Eskişehir'de maden ocağındaki taş kırma kuyusuna düşen 2 işçi yaralandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağındaki taş kırma kuyusuna düşerek yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 23:09 Güncelleme:
        Eskişehir'de maden ocağındaki taş kırma kuyusuna düşen 2 işçi yaralandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağındaki taş kırma kuyusuna düşerek yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Böğürtlen Mahallesi'nde bulunan maden ocağındaki demir platformun üzerinde çalışan Nihat E. (27) ve Bekir A. (52) dengesini kaybederek taş kırma kuyusuna düştü.

        İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye geldi.

        Yaralanan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kuyudan çıkarıldı.

        Sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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