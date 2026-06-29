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        Eskişehir'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'de, Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi'nde (EMKO) faaliyet gösteren imalathanede çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Eskişehir'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'de, Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi'nde (EMKO) faaliyet gösteren imalathanede çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        75. Yıl Mahallesi Avanos Sokak'ta mobilya üretimi yapan imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        7 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 17 itfaiye personelinin çalışması sonucu yangın, diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

        Yangın sırasında imalathane çalışanları, iş yerindeki diğer malzemeleri tahliye etti.

        Soğutma çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle imalathanede hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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