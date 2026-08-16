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        Eskişehir'de motosikletin çöp konteynerine çarparak kaza yapması kask kamerasında

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde motosikletin yol üzerine bırakılan çöp konteynerine çarptığı kaza, sürücünün kask kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Eskişehir'de motosikletin çöp konteynerine çarparak kaza yapması kask kamerasında

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde motosikletin yol üzerine bırakılan çöp konteynerine çarptığı kaza, sürücünün kask kamerasınca görüntülendi.

        Zincirlikuyu Mahallesi Günhan Sokak'ta motosikletiyle seyreden sürücü, önünde ilerleyen pikabı sollamak istedi.

        Sollama sırasında şerit değiştiren sürücü, yolun sol kısmına bırakılan çöp konteynerini fark edemeyerek çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yere düştü.

        Kazada hafif yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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