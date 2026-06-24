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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Eskişehir'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


        Emek Mahallesi Nasreddin Hoca Sokak'taki müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürdü.


        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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