Eskişehir'de okul güvenliğini sağlayan bekçiyi darbeden iki şüpheli tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki mesleki ve teknik anadolu lisesinde okul güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan bekçiyi darbeden iki şüpheli tutuklandı.



Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul güvenliği amacıyla resmi görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi, 4 kişiye kimlik kontrolü yaptığı ve okula giriş yapma amaçlarını sorduğu esnada 2 kişi tarafından darbedildi.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, olaya müdahale eden diğer ekipler tarafından yakalanan A.K. ve A.K. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "birden fazla kişi ile birlikte görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı.

