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        Eskişehir'de öldürdüğü kadının cesedini yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde öldürdüğü kadının cesedini ormanlık alanda yaktığı iddiasıyla tutuklanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Eskişehir'de öldürdüğü kadının cesedini yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde öldürdüğü kadının cesedini ormanlık alanda yaktığı iddiasıyla tutuklanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık İdris G. ile taraf avukatları ve Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri katıldı.

        Sanık İdris G, savunmasında, olayda hayatını kaybeden Deniz Oktay'ın (30) kendisine saldırdığını iddia ederek, "Bana saldırmasaydı bu olay olmayacaktı. Olaydan dolayı pişmanım." dedi.

        Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık İdris G'nin "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

        Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Funda Güney Kökçınar, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, davayı yakından takip ettiklerini anlattı.

        Kökçınar, mahkemenin verdiği kararda indirim uygulanmadığını belirterek, "Bunlar bizim için önemli ve güzel gelişmeler. Fakat canavarca histen de artırım yapılmasını istiyorduk. Böyle ağır bir cinayette bütün niteliklerin canavarca hissin uygulanmamasını kabul etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - Olay

        Geçen yıl nisan ayında bir haftadır kendisinden haber alınamayan Deniz Oktay'ın yakınları, emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, ekipler yaptığı inceleme sonucu alınan telefon sinyali üzerine çalışmalarını Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Kozkayı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yoğunlaştırmıştı. Ormanlık alanı araştıran ekipler, bir ağacın altında yakılmış bir ceset bulmuş, yapılan inceleme sonucunda cesedin Oktay'a ait olduğu belirlenmişti.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Oktay'ın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen İdris G. yakalanmıştı.

        Gözaltına alınan İdris G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        İddianamede, sanığın "canavarca hisle tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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