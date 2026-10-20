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        Eskişehir'de Ortaokul Matematik Zirvesi yapıldı

        Eskişehir'de, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerin program okuryazarlığını geliştirmek amacıyla Ortaokul Matematik Zirvesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Eskişehir'de Ortaokul Matematik Zirvesi yapıldı

        Eskişehir'de, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerin program okuryazarlığını geliştirmek amacıyla Ortaokul Matematik Zirvesi gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kentteki bir okulda düzenlenen zirve, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın açılış konuşmasıyla başladı.

        Programda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasında öğretmenlerin rolü ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımının önemi ele alındı.

        Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Dilek Tanışlı ve Prof. Dr. Nilüfer Köse, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Matematik Dersi Öğretim Programı'nın temel yaklaşımı, öğretim süreçlerine yansımaları ve uygulama örnekleri hakkında sunum yaptı.

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        Zirve, öğretmenlerin bilgi ve tecrübelerini paylaşmasının ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

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