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        Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Şarhöyük Mahallesi Hatboyu 2 Caddesi'ndeki boş arsada henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı.

        Çevredeki bir inşaatta çalışanlar, alevleri fark ederek durumu ekiplere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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