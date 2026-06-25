Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 25.06.2026 - 18:36 Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şarhöyük Mahallesi Hatboyu 2 Caddesi'ndeki boş arsada henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı.
Çevredeki bir inşaatta çalışanlar, alevleri fark ederek durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
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