Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Şarhöyük Mahallesi Hatboyu 2 Caddesi'ndeki boş arsada henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı.



Çevredeki bir inşaatta çalışanlar, alevleri fark ederek durumu ekiplere bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.



