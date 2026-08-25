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        Eskişehir'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Eskişehir'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        S.Ç'nin kullandığı 26 ALJ 253 plakalı motosiklet, Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda A.K. (18) idaresindeki 26 AOH 065 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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