Eskişehir'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
S.Ç'nin kullandığı 26 ALJ 253 plakalı motosiklet, Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda A.K. (18) idaresindeki 26 AOH 065 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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