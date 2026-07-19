Eskişehir'de pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde 3’üncü kattaki evin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Şirintepe Mahallesi Erkara Sokakta meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte anneannesine misafirliğe gelen 3 yaşındaki Z.E.D, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3’üncü kattaki evin camından aşağı düştü. Beton zemine düşen çocuk, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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