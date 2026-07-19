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        Eskişehir'de pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 3'üncü kattaki evin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Eskişehir'de pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde 3’üncü kattaki evin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Şirintepe Mahallesi Erkara Sokakta meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte anneannesine misafirliğe gelen 3 yaşındaki Z.E.D, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3’üncü kattaki evin camından aşağı düştü. Beton zemine düşen çocuk, ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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