Eskişehir'de Perseid meteor yağmuru görüntülendi
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Doğanlı Kale'de Perseid meteor yağmuru görüntülendi.
Giriş: 13.08.2026 - 10:00 Güncelleme:
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Doğanlı Kale'de Perseid meteor yağmuru görüntülendi.
Kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki kırsal Çukurca Mahallesi yakınlarında ışık kirliliğinin bulunmadığı Doğanlı Kale'de Perseid meteor yağmuru izlendi.
Gökyüzünde beliren meteorların oluşturduğu ışık izleri, Doğanlı Kale ile birlikte uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
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