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        Eskişehir'de Perseid meteor yağmuru görüntülendi

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Doğanlı Kale'de Perseid meteor yağmuru görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Eskişehir'de Perseid meteor yağmuru görüntülendi

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Doğanlı Kale'de Perseid meteor yağmuru görüntülendi.

        Kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki kırsal Çukurca Mahallesi yakınlarında ışık kirliliğinin bulunmadığı Doğanlı Kale'de Perseid meteor yağmuru izlendi.

        Gökyüzünde beliren meteorların oluşturduğu ışık izleri, Doğanlı Kale ile birlikte uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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