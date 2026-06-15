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        Eskişehir'de serinlemek için suya giren kişi boğuldu

        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, Sakarya Nehri'nin kaynaklarından Sakaryabaşı'na giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 18:20 Güncelleme:
        Eskişehir'de serinlemek için suya giren kişi boğuldu

        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, Sakarya Nehri'nin kaynaklarından Sakaryabaşı'na giren kişi boğuldu.

        Yusuf Kızılkaya (19), arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için bölgede suya girdi.

        Kızılkaya'nın suda gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

        AFAD ve itfaiye dalgıçları tarafından sudan çıkarılan Kızılkaya, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kızılkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından Kızılkaya'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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