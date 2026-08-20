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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de seyir halindeyken yanan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'de seyir halindeyken yanan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'de seyir halindeyken alev alan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 19:05 Güncelleme:
        Eskişehir'de seyir halindeyken yanan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'de seyir halindeyken alev alan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        A.T. idaresindeki 34 TF 7154 plakalı otomobilde, Eskişehir-Ankara kara yolu Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobildeki yangın hızla büyüyerek tüm aracı kapladı, alevler yol kenarındaki otluk alana da sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araç sürücüsü A.T, eşi S.T. ve 9 yaşındaki çocukları A.T'nin vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştu.

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        Bölgeye gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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