Eskişehir'de seyir halindeyken yanan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobildeki yangın hızla büyüyerek tüm aracı kapladı, alevler yol kenarındaki otluk alana da sıçradı.

A.T. idaresindeki 34 TF 7154 plakalı otomobilde, Eskişehir-Ankara kara yolu Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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