Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
71 Evler Mahallesi Alemdar Bey Sokak'ta, Baran K. (23) ile Mustafa Ö. (22) ve Doğukan D. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Mustafa Ö, Baran K'yi silahla omzundan yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Baran K, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüpheliler Mustafa Ö. ve Doğukan D, polis ekiplerince yakalandı.
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