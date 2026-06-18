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        Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 23:01 Güncelleme:
        Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

        Çankaya Mahallesi Şehit Ali İhsan Karabulut Sokak'ta H.C.M. ile henüz kimliği tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle H.C.M, bacağından tabancayla vuruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

        Yaralanan H.C.M, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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