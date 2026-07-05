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        Eskişehir'de SUV tipi otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde SUV tipi otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Eskişehir'de SUV tipi otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

        Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde SUV tipi otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

        İ.D. idaresindeki 26 AIV 585 plakalı SUV tipi otomobil, Huzur Mahallesi Şair Nedim Sokak'ta 6 yaşındaki M.Ö'ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle düşen çocuk yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuk, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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