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        Eskişehir'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 19:42 Güncelleme:
        Eskişehir'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        ​​​​​​​Vadişehir Mahallesi Adalet Caddesi'nde Z.D. idaresindeki 26 T 0250 plakalı ticari taksi ile sokağa dönüş yapan A.Y.Ç. idaresindeki 26 TL 558 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, taksi sürücüsü Z.D, yolcular H.K, F.K. ve U.K. ile otomobilde bulunan A.Ç. ve R.Y. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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