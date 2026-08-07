Eskişehir'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Vadişehir Mahallesi Adalet Caddesi'nde Z.D. idaresindeki 26 T 0250 plakalı ticari taksi ile sokağa dönüş yapan A.Y.Ç. idaresindeki 26 TL 558 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, taksi sürücüsü Z.D, yolcular H.K, F.K. ve U.K. ile otomobilde bulunan A.Ç. ve R.Y. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
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