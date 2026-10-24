Eskişehir'de tarlaya girip işletme duvarına çarpan tırdaki 2 kişi yaralandı
Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya girip bir işletmenin duvarına çarpan tırdaki 2 kişi yaralandı.
Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya girip bir işletmenin duvarına çarpan tırdaki 2 kişi yaralandı.
H.A. (67) idaresindeki 10 TL 666 plakalı tır, Eskişehir-Bilecik kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi. Tarlanın sonundaki bir işletmenin duvarına çarpan tırın sürücü kabini ezildi.
Kazada sürücü H.A. kabinde sıkışırken, araçta yolcu olarak bulunan Ş.A. (35) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Ş.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kabinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, 2 saati aşan müdahalenin ardından H.A'yı bulunduğu yerden çıkardı. Sürücü de ambulansla hastaneye götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.