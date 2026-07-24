Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 158 bin 920 lira ceza uygulandı

        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 158 bin 920 lira ceza uygulandı

        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 55 firmada 2 bin 460 ürün incelendi, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 158 bin 920 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 158 bin 920 lira ceza uygulandı

        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 55 firmada 2 bin 460 ürün incelendi, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 158 bin 920 lira idari para cezası uygulandı.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelince il merkezi ve ilçelerde denetimler gerçekleştirildi.

        Fiyat etiketi, kasa ve raf fiyatı uyumsuzluğu gibi konularda 55 firmada 2 bin 460 ürün denetlenirken, haksız fiyat artışı kapsamında ise 23 firmada 115 ürün incelendi.

        Yapılan denetimlerde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle işletmelere toplam 158 bin 920 lira idari para cezası uygulandı.

        Haksız fiyat artışı kapsamında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin tespitler değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de domates güvesine karşı izleme ve mücadele çalışmaları sürüyor
        Eskişehir'de domates güvesine karşı izleme ve mücadele çalışmaları sürüyor
        Anadolu Üniversitesine YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi
        Anadolu Üniversitesine YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Belgesi verildi
        Kaza yapan sürücülerle yakınları böyle güldü
        Kaza yapan sürücülerle yakınları böyle güldü
        Başkan Kesikbaş: "Sanayiye sahip çıkmak, Türkiye'ye sahip çıkmaktır"
        Başkan Kesikbaş: "Sanayiye sahip çıkmak, Türkiye'ye sahip çıkmaktır"
        Eskişehir sağlık teşkilatından emekli olan Ömer Faruk Üresin'e vefa yemeği
        Eskişehir sağlık teşkilatından emekli olan Ömer Faruk Üresin'e vefa yemeği
        Eskişehir'de aile içi kavgada evinin camlarını kıran şahıs aracıyla kaçtı
        Eskişehir'de aile içi kavgada evinin camlarını kıran şahıs aracıyla kaçtı