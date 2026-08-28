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        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor

        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 21-27 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimlerde bazı firmalara toplam 198 bin 650 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor

        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 21-27 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimlerde bazı firmalara toplam 198 bin 650 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde ekiplerce 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı gibi konularda denetim gerçekleştirildi.

        Ekipler, bu kapsamda 66 firmada 3 bin 20 ürünü kontrol etti. Ayrıca haksız fiyat artışı kapsamında 11 firmada 55 ürünü denetledi.

        Denetimlerde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 198 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

        Bu denetimlerdeki tespitler, ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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