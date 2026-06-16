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        Eskişehir'de trafik kazasında ölen kadının cenazesi defnedildi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 86 yaşındaki Ayşe Portakal'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Eskişehir'de trafik kazasında ölen kadının cenazesi defnedildi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 86 yaşındaki Ayşe Portakal'ın cenazesi toprağa verildi.

        Yeşiltepe Mahallesi Özipek Sokak'ta dün bir kamyonun yolu kapatması nedeniyle geri manevra yapan Yasemin P. (51) idaresindeki 06 BUT 462 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Portakal'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Beyazıt Camisi'ne getirildi.

        Ayşe Portakal'ın cenazesi, öğle vaktinde kılınan namazın ardından Uludere Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Bu arada kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Yasemin P. (51) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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