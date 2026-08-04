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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de ulaşım uygulamasının sürücüsü ile arkadaşı, kadın müşteriyi gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

        Eskişehir'de ulaşım uygulamasının sürücüsü ile arkadaşı, kadın müşteriyi gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

        Eskişehir'de kadın müşteriyi gasbettiği öne sürülen ulaşım uygulamasının sürücüsü ile bir arkadaşı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Eskişehir'de ulaşım uygulamasının sürücüsü ile arkadaşı, kadın müşteriyi gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

        Eskişehir'de kadın müşteriyi gasbettiği öne sürülen ulaşım uygulamasının sürücüsü ile bir arkadaşı, tutuklandı.

        Kentte bir kadın hastaneye gitmek için bir ulaşım uygulaması üzerinden araç çağırdı. Adresine gelen araçla yolculuk yapan kişi, hastane önünde inmek istedi.

        Bu sırada sürücü ile araçta bulunan arkadaşı, kadın yolcunun cep telefonundan para transferi yapmaya çalıştı.

        Şüpheliler, itiraz eden kadını bıçakla tehdit ederek 100 avro, altın ve sürücü belgesini gasbetti.

        Mağdurun şikayeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Polis tarafından yakalanan sürücü ve arkadaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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