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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Odunpazarı ilçesine satış amacıyla uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan araştırma ve takibin ardından ticari takside yakalanan 2 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi.

        Ekiplerce yapılan aramalarda 4,5 gram esrar, 352 sentetik ecza hapı, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 42 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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