Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yürüttü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 146 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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