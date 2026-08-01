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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 20:12 Güncelleme:
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 146 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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