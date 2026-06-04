Eskişehir'de "yardım etme" bahanesiyle yankesicilik yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde "yardım etme" bahanesiyle yaklaştığı bir kişinin parasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı. Zanlı M.C. (22), Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'taki Hacı Havva Camisi'nde çıkarken gördüğü 87 yaşındaki H.A.Y'yi takip etmeye başladı. Bir süre sonra "yardım etme" bahanesiyle yanına yaklaştığı yaşlı adamın dalgınlığını fırsat bilen M.C, Hamamyolu Caddesi'nde H.A.Y'nin cebindeki 10 bin lirayı yankesicilik yöntemiyle alıp kaçtı. Şikayet üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Cami avlusunda ve kaçtığı güzergahta bulunan güvenlik kameralarınca görüntülenen M.C, operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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