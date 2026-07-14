Eskişehir'de yol silindirinin otomobilin üzerine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yol yapımında kullanılan silindirin sürücü eğitim otomobilinin üzerine devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, K.Ö. (43) idaresindeki 26 BR 840 plakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait kamyonun arkasında çekiciye bağlı halde taşınan yol silindiri, yokuş çıktığı esnada kamyondan koparak sürüklenmeye başladı. Çekici üzerinde yaklaşık 100 metre yokuş aşağı sürüklenen 2,7 tonluk silindir, ehliyet almak için direksiyon eğitimi alan 18 yaşındaki M.Y’nin kullandığı 26 AKG 803 plakalı eğitim otomobilinin üzerine devrildi. Araç içindeki eğitmen M.D’nin müdahalesiyle kaldırıma çıkan araç, silindirin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada, otomobili kullanan M.Y. ile eğitmeni M.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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