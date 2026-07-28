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        Eskişehir'deki sağlık hizmetleri değerlendirildi

        Eskişehir'de, İl Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 17:45 Güncelleme:
        Eskişehir'deki sağlık hizmetleri değerlendirildi

        Eskişehir'de, İl Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin katılımıyla İl Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.


        Eskişehir'de sağlık alanında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.

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