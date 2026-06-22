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        Eskişehir'deki silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan tartışmada 1 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 19:03 Güncelleme:
        Eskişehir'deki silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan tartışmada 1 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        71 Evler Mahallesi'nde dün çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan A.C.C. (17) ile M.E. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Salkım Sokak'ta meydana gelen olayda, iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, S.K. (29), pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bacağından yaralanmıştı.

        S.K. tedavi altına alınırken polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştığı tespit edilen A.C.C. ile M.E. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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