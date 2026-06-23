Eskişehirli arıcı, mikroplar ve bakteriler üzerinde yüksek seviyede etkinlik gösteren bal üretti

YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'in Alpu ilçesinde arıcılık yapan Hakkı İşçi'nin kovanlarında üretilen ve ulusal ile uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan bal, laboratuvar analizlerinde yüksek prolin ve toplam antioksidan aktivite (TA) değerlerine ulaştı.



Fabrika işçisi 43 yaşındaki İşçi, 2014 yılında kırsal Ağaçhisar Mahallesi'nde 1250 metre rakımdaki 5 dönüm arazisinde 7 kovanla başladığı arıcılıkta bugün 150 kovana ulaştı.



Zengin floraya sahip alanlarda bulunan endemik bitki türlerinden faydalanmak isteyen İşçi, kovanlarını belirli dönemlerde farklı bölgelere taşıdı.



İşçi'nin bu yöntemle elde ettiği balın saflık göstergeleri arasında en önemli verilerden olan prolin (proteini oluşturan 20 aminoasitten biri) değeri ilk yapılan laboratuvar testinde, 1793 miligram iken ikincisinde ise 2 bin 925 miligrama çıktı.



İşçi'nin ürettiği meşe balı, 2 yıl önce "8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi"nde düzenlenen yarışmada "Çam Balı ve Diğer Salgı Balları" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.



Bu yıl ise dünya çapındaki bal üreticilerinin ürün kalitesini, orijinalliğini ve lezzetini ölçen uluslararası bir yarışma olan Paris International Honey Awards'ta (PIHA) "Platin Ödül"ün sahibi oldu.



İşçi, balın içinde mikroplar ve bakteriler üzerindeki etkinlik seviyesini gösteren TA değerinin belirlenmesi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu.



Merkezde yapılan testlerde, ölçümü yapılan balın içindeki TA değeri 65,12 olarak belirlendi.



İşçi ayrıca Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'ne göre balda bulunması gereken asgari prolin miktarı olan 300 miligramı geçtiği için ürününü, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak tescil ettirdi.



İşçi, internet ve sosyal medya hesabı üzerinden gelen siparişleri, kargo aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyor.



Hakkı İşçi, AA muhabirine, ürettiği balların elde ettiği yüksek kalite değerleriyle ödüller aldığını söyledi.



TA değerinin laboratuvar testlerinin yüksek değerlere ulaşmasını değerlendiren İşçi, "Bu değer ne kadar yüksek çıkarsa balın mikroplar ve bakteriler üzerinde etkisinin yüksekliğini gösteriyor. Bu da çok yüksek çıktı. Bu oran ballarımızın ne kadar üst seviye, kaliteli olduğunu gösteriyor. Doğal üretimden sonra bu şekilde kaliteyi yakalamış olduk." diye konuştu.



Balın içinde hiçbir katkı maddesi olmadığını dile getiren İşçi, "Doğadaki bu şifa kaynaklarını insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Üst seviye ballar üretmeye çalışıyoruz. Derdimiz, kaliteli balları insanlarla buluşturabilmek." dedi.



- "İnsanlar birbirlerine tavsiye ederek bize geliyor"



Balın sağlık açısından faydalı olduğunu belirten İşçi, "Kahvaltılık şekilde tüketilebilecek ballar değil. Ona göre çok az tüketilebiliyor. Doktor tavsiyesiyle insanlarımız bu balları kullanabilir, faydasını görebilirler. İnsanlar ballarımızı kullandıktan sonra şifa yönünün gerçekten çok yüksek olduğu yönünde bize geri dönüşlerde bulunarak anlatıyor. Faydalarını söylüyor. 'Çok fayda gördük' gibi düşüncelerini anlatıyor. Biz de mutlu oluyoruz. Bir alan tekrar alıyor. Yanındaki insanlara söylüyor. İnsanlar birbirlerine tavsiye ederek bize geliyor. Bizi tercih ediyorlar. Genellikle mide rahatsızlıkları, akciğer sorunlarında, cilt problemlerinde ve eklem rahatsızlıklarında fayda gördüklerini söylüyorlar." ifadelerini kullandı.



Balın yarışmalarda elde ettiği derecelerin ardından yurt dışından talepler olduğuna da değinen İşçi, "Dünyada meşhur ballar var. Mesela Manuka balı var. Şu an TA değeri olarak onların bile çok üzerinde değerleri yakaladık. Bu da bizi mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

