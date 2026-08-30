Göç yolunda kanadından vurulan leylek rehabilitasyona alındı

Tedavisinin tamamlanmasının ardından göç kafilesine yeniden katılması planlanan leylek, bir süre rehabilitasyon sürecinden geçirilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Eskişehir-Seyitgazi kara yolu yakınlarında vatandaşlar tarafından fark edilen yaralı leylek, özel bir kliniğe götürüldü.

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