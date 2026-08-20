GÜNCELLEME - Eskişehir'de 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı yakalandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
71. Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle N.K. karnından bıçaklandı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan N.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından plakasız motosikletle kaçan 2 şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Polis, zanlılar M.Y. (20) ve M.E.A'yı (19) yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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