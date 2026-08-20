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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri GÜNCELLEME - Eskişehir'de 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı yakalandı

        GÜNCELLEME - Eskişehir'de 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 13:50 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı yakalandı

        Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        71. Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle N.K. karnından bıçaklandı.

        Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan N.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayın ardından plakasız motosikletle kaçan 2 şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

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        Polis, zanlılar M.Y. (20) ve M.E.A'yı (19) yakaladı​​​​​​​.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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