Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Odunpazarı'nı 29-23 yendi.
Giriş: 19.09.2026 - 16:47 Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Odunpazarı'nı 29-23 yendi.
Porsuk Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını Manisa Büyükşehir Belediyespor, 13-11 önde tamamladı.
Konuk ekip, karşılaşmadan 29-23 galip ayrıldı.
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