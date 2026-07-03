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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Mihalgazi'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mihalgazi'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Mihalgazi'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Dokuz Mayıs Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Mihalgazi Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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