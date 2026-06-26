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        Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan karne mesajı

        Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, öğrencilerin karne alması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan karne mesajı

        Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, öğrencilerin karne alması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gürcan, mesajında, eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri tebrik ederek, yaz tatilinin çocuklar için hem dinlenme hem de yeni deneyimler kazanma açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

        Öğrencilere seslenen Gürcan, "Bir yıl boyunca gösterdiğiniz emek, sabır ve gayret için her birinizi gönülden kutluyorum. Şimdi dinlenmenin, doyasıya oyun oynamanın, kitaplarla yeni dünyalar keşfetmenin ve sevdiklerinizle güzel anılar biriktirmenin zamanı. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Öğretmenlerin ve velilerin eğitim sürecindeki katkılarına da dikkat çeken Gürcan, şunları kaydetti:

        "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın yetişmesinde büyük emek ve fedakarlık gösteren kıymetli öğretmenlerimize, çocuklarımızın her anında yanlarında olan değerli velilerimize teşekkür ediyorum."

        Gürcan, eğitim öğretim yılını tamamlayan tüm öğrencilere iyi tatiller diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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