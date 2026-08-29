Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri "Nu.D-36"nın uçabilir replikası törenle müze envanterine katıldı

        "Nu.D-36"nın uçabilir replikası törenle müze envanterine katıldı

        Türkiye'nin yerli uçak üretiminin öncülerinden Nuri Demirağ'ın 1936 yılında ürettiği, onun adını taşıyan "Nu.D-36" adlı eğitim uçağının replikası, düzenlenen törenle müze envanterine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 18:49 Güncelleme:
        "Nu.D-36"nın uçabilir replikası törenle müze envanterine katıldı

        Türkiye'nin yerli uçak üretiminin öncülerinden Nuri Demirağ'ın 1936 yılında ürettiği, onun adını taşıyan "Nu.D-36" adlı eğitim uçağının replikası, düzenlenen törenle müze envanterine katıldı.

        Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği ve Mehmet Sadullah Öztürk Hava ve Uzay Müzesi işbirliğiyle Mach Teknik tarafından yeniden üretilen uçağın müze envanterine katılımı dolayısıyla Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde tören gerçekleştirildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Nuri Demirağ'ın özgeçmişinin okunmasının ardından replika uçağın yapılış sürecinin ele alındığı belgeselin gösterimi yapıldı.

        REKLAM

        Törende konuşan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün Sivrihisar'da önemli başarı ortaya koyduğunu belirterek, "Ali İsmet Bey burada destan yazdı. Bu destanı yazdığı, memleketimize böyle büyük hizmetler yaptığı için kendisini kutluyorum." dedi.

        Nu.D-36 replikasının Hava ve Uzay Müzesi envanterine katılmasının önemine değinen Yılmaz, Türk havacılık tarihinin önemli vizyonlarından birinin yeniden hayat bulduğunu ifade etti.

        Nuri Demirağ’ın kendi imkanlarıyla milli havacılık sanayisini kurmayı hedefleyen cesur bir girişimci olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Onun hayali demiryollarından da öteydi, güçlü ve bağımsız Türkiye'nin kendi uçağını tasarlayan, üreten ve kendi pilotlarını yetiştiren bir ülke olmasına yürekten inanıyordu. İstanbul'da kurduğu uçak fabrikası ve Yeşilköy'de uçuş okuluyla o zorlu yıllarda Türk havacılığına yepyeni bir vizyon kazandırmıştı. Bu vizyonun en somut ürünlerinden biri de Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahaddin Reşit Alan tarafından tasarlanan bu eğitim uçağıdır. Güvenilir yapısı ve başarılı uçuş özellikleriyle döneminin en önemli projesi olarak tarihe geçen bu uçak, bugün burada bir kez daha gökyüzü tutkunlarıyla buluşuyor."

        REKLAM

        Yılmaz, çalışmaların, Eskişehir'in geçmişteki vizyonunun devamı olduğunu bildirerek, kentte savunma ve havacılık sanayisinde yürütülen çalışmalara dikkati çekti.

        Yaklaşık 8 aylık çalışmanın ardından uçağın uçabilir replikasını sıfırdan inşa eden akrobasi pilotu Öztürk liderliğindeki 11 kişilik teknik ekibi kutlayan Yılmaz, "Allah yollarını açık etsin. Nice uçakları bu millete kazandırmaya devam etsinler. Havacılık tarihimize sundukları eşsiz katkılarından dolayı gençlerimizi yürekten kutluyorum. Bu millet ne zaman gökyüzüne bakmışsa orada kendi kanatlarıyla uçmayı hayal etmiştir. Başarımız daim, ufkumuz açık olsun." dedi.

        REKLAM

        - "Üretiyoruz ve uçuyoruz"

        Akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ise Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir." sözünü hatırlatarak, Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ ve Selahaddin Reşit Alan gibi isimlerin Cumhuriyet'in ilk yıllarında havacılık alanında önemli çalışmalar yaptığını dile getirdi.

        Sivrihisar Havacılık Kulübü ve Necati Artan Havacılık Merkezi'nin önemli tesisler olduğunu dile getiren Öztürk, "Bu tesisler üretmedikçe, burada uçulmadıkça, havacılık ruhu yaşatılamaz. Onun için üretmek, daha fazla üretmek, uçmak ise hiç durmadan uçmak demektir. Bütün havacılık projelerimiz kapsamında bu iki unsur da var. Üretiyoruz ve uçuyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Nuri Demirağ’ın torunu Mesude Demirağ ise büyükbabasının hayalinin gerçeğe dönüşmesine tanıklık etmekten gurur duyduğunu anlattı.

        Aile büyüklerinin kendilerine hayallerinin peşinden koşmayı ve 'yapabileceğimize' inanmayı öğrettiğini ifade eden Demirağ, bu anlayışı yeni nesillere aktardıklarını kaydetti.

        Adnan Nur Baykal ise Nu.D-36'nın yalnızca nostaljik bir eser olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

        Baykal, Nuri Demirağ'ın Türk ekonomisi ve havacılık tarihinde öncü bir isim olduğunu dile getirerek, "Gerçekten de Nuri Demirağ, Türk ekonomisinde öncü bir isimdir. Daha önce bin küsur kilometre demir yolu yapmıştı. Şu anda Türkiye'de neredeyse 8 ila 10 bin kilometre vardır. Neticede o bir öncüydü. Ali İsmet Öztürk ise sivil havacılıkta öncüdür. Ona ve bütün ekibine çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

        REKLAM

        Konuşmaların ardından Ali İsmet Öztürk tarafından replika uçağın yapımında emeği geçen personele teşekkür sertifikası verildi.

        Tören, Nu.D-36 replikasının üzerindeki örtünün alkışlar eşliğinde kaldırılmasının ardından Ali İsmet Öztürk'ün uçağa binerek alanda taksi ve uçuş yapmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Murat Koparan’ın ölümünde yeni gelişme
        Murat Koparan’ın ölümünde yeni gelişme
        O sürücü tutuklandı
        O sürücü tutuklandı
        Yılmaz’a silahlı saldırıda sıcak gelişme
        Yılmaz’a silahlı saldırıda sıcak gelişme
        Galatasaray'dan stoper hamlesi!
        Galatasaray'dan stoper hamlesi!
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        İsveç'te evlendiler
        İsveç'te evlendiler
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        Kardiyolog uyardı: Mucizevi bir besin ve karışım yok
        Kardiyolog uyardı: Mucizevi bir besin ve karışım yok

        Benzer Haberler

        Mehteran takımını gören adam adeta çocuklar gibi sevindi Korteji "hoş geldi...
        Mehteran takımını gören adam adeta çocuklar gibi sevindi Korteji "hoş geldi...
        Başkan Albayrak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Başkan Albayrak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Romanyalı hekimler ablasyon yöntemini öğrenmek için Eskişehir'e geldiler Tü...
        Romanyalı hekimler ablasyon yöntemini öğrenmek için Eskişehir'e geldiler Tü...
        Çocuk Evleri Sitesi öğrencileri 30 Ağustos turnuvasında raket salladı Eskiş...
        Çocuk Evleri Sitesi öğrencileri 30 Ağustos turnuvasında raket salladı Eskiş...
        Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali ile şehir etkinliğe doyacak
        Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali ile şehir etkinliğe doyacak
        Eskişehir'de 27 yıllık sabuncudan doğal sabun tavsiyesi Doğal sabun rengind...
        Eskişehir'de 27 yıllık sabuncudan doğal sabun tavsiyesi Doğal sabun rengind...