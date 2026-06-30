Sivrihisar Devlet Hastanesindeki kavga ve uygunsuz davranış görüntülerine soruşturma
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce Sivrihisar Devlet Hastanesinde yaşanan kavga ve kurum ortamına uygun olmayan davranışlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine idari soruşturma başlatıldı.
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce Sivrihisar Devlet Hastanesinde yaşanan kavga ve kurum ortamına uygun olmayan davranışlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine idari soruşturma başlatıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sivrihisar Devlet Hastanesinde meydana gelen ve güvenlik kameralarınca kaydedilen her iki olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, olaylara ilişkin müdürlükçe idari soruşturma başlatıldığı kaydedilerek, "Süreç titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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