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        Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki kavga ve uygunsuz davranışlara ilişkin ilgili personel görevden uzaklaştırıldı

        Eskişehir Sağlık Müdürlüğünce Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde yaşanan kavga ve kurum ortamına uygun olmayan davranışlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine başlatılan idari soruşturmada, ilgili personel görevden uzaklaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 21:41 Güncelleme:
        Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki kavga ve uygunsuz davranışlara ilişkin ilgili personel görevden uzaklaştırıldı

        Eskişehir Sağlık Müdürlüğünce Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde yaşanan kavga ve kurum ortamına uygun olmayan davranışlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine başlatılan idari soruşturmada, ilgili personel görevden uzaklaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki kavga ve uygunsuz hareketler içeren görüntülerin dün bazı yazılı ve görsel basın organlarında yer aldığı belirtildi.

        Söz konusu görüntülere ilişkin soruşturma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, ilgili personel hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındığı kaydedildi.

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