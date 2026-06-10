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        Sivrihisar'da hayır çarşısı kuruldu

        Sivrihisar İlçe Müftülüğünce, Gazze'ye destek amacıyla hayır çarşısı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Sivrihisar'da hayır çarşısı kuruldu

        Sivrihisar İlçe Müftülüğünce, Gazze'ye destek amacıyla hayır çarşısı açıldı.

        İlçe Müftülüğü tarafından, çarşamba günleri kurulan Sivrihisar Halk Pazarı'nda oluşturulan stantlarda gönüllüler tarafından hazırlanan yürünler satışa sunuldu.

        Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak, yaptığı açıklamada, Filistin halkına destek olmak amacıyla hayır çarşısı düzenlediklerini söyledi.

        Filistin'de uzun yıllardır devam eden çatışmalar nedeniyle insanların zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Budak, "Filistinli kardeşlerimizin derdine ortak olmak ve onlara destek olmak için bugün burada hayır çarşısı kurduk." dedi.

        Budak, Kur'an kursu kursiyerlerinin el emeği ürünleri, din görevlilerinin ailelerinin katkıları ve esnafın bağışladığı ürünlerin satışa sunulduğunu ifade etti.

        Elde edilecek gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydeden Budak, "Bu ürünleri nakde çevirerek Filistinli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

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