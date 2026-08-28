TEKNOFEST 2026'da FPV Drone İzleme Yarışması Eskişehir'de tamamlandı

TEKNOFEST 2026 kapsamında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen "FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması" sona erdi.

MKE tarafından gençlerin teknoloji üretimine yönelmesini sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyon, 25-28 Ağustos'ta Sivrihisar Havacılık Merkezi Doğu Apronu'nda gerçekleştirildi.

Yarışma, Türkiye'de ve yurt dışında öğrenim gören 166 ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisini bir araya getirdi.

Otonom hava araçları alanında çalışan öğrencilerden oluşan 20 takımın katıldığı yarışmanın ilk gününde, dronların teknik kontrolleri yapıldı.

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İkinci ve üçüncü günlerde ise takımlar, kendi geliştirdikleri dronlarla hareketli hedef dronunu belirlenen manevralarla takip ederek en yüksek puanı almaya çalıştı.

Katılımcılardan, Küresel Uydu Navigasyon Sistemi (GNSS) kullanılmadan hareketli bir hedefi takip edebilen sistemler geliştirmeleri istendi.

Jüri tarafından otonom hava araçlarının görüntü tabanlı algılama, karar verme ve dinamik hedef takibi kabiliyetlerinin değerlendirildiği yarışmada, takımlar elde ettikleri puanlara göre sıralandı.

Yarışma sürecinde takımların hedef takibi, kadraj merkezleme, kaybolan hedefin yeniden tespiti ve dinamik uçuş performansı gibi alanlarda deneyim kazanmaları hedeflendi.

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Dereceye giren takımlara ödülleri, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST 2026'da verilecek.