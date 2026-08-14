TÜGVA Eskişehir Yaz Okulu'nun kapanış programı düzenlendi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Başkanlığınca düzenlenen "Yaz Okulu"nun kapanış programı yapıldı.

Dede Korkut Parkı'nda, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mehter takımı gösteri sundu. Katılımcılar, TÜGVA Genel Merkezinin faaliyetlerine ilişkin hazırlanan videoyu izledi.

Programda konuşan TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Mahmut Öksüzoğlu, yaz okulunun gençlerin manevi, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Yaz okulu süresince öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve Elifba eğitiminin yanı sıra değerler eğitimi aldığını ifade eden Öksüzoğlu, cuma namazı buluşmaları ve Gazze'ye yönelik farkındalık etkinlikleriyle öğrencilerin Kudüs ve Filistin konusundaki duyarlılıklarının artırılmaya çalışıldığını kaydetti.

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Öğrencilere robotik kodlama, yazılım ve 3D tasarım dersleri de verildiğini bildiren Öksüzoğlu, "Nuri Demirağların, Selçuk Bayraktarların ayak izlerini takip etmeye çalıştık." dedi.

Yaz okulunda öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine de önem verdiklerini ifade eden Öksüzoğlu, yüzme, okçuluk, akıl ve zeka oyunları, tekvando, voleybol ve basketbol gibi farklı branşlarda etkinlikler gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Öksüzoğlu, gençlere yalnızca spor öğretmekle kalmadıklarını, onların karakterlerine, duruşlarına ve kalplerine değerler kazandırmayı amaçladıklarını ifade ederek "İnanıyoruz ki kalplerine ekilen bu tohumlar yarın büyüyecek ve bu ülkede, bu vatanda bu gençlerimizin hepsi bir fidan olacak." diye konuştu.

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Yaz okulunun eğitim sürecine katkı sunan eğitmenlere, vakıf teşkilatına, öğrencilere ve velilere teşekkür eden Öksüzoğlu, "Bizim için yaz okulu burada bitiyor olabilir ama bu gençlikle yürüyeceğimiz yol daha yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında öğrencilerin sahne performansları da izlenirken, ilahi dinletisi gerçekleştirildi.

Öğrencilere sertifikalarının takdim edilmesiyle sona eren kapanış programına, Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül ile Gençlik ve Spor İl Başkan Yardımcısı Halil İpekçi, veliler ve öğrenciler katıldı.