TÜGVA Eskişehir'de yaz okulu programını başlattı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliğince düzenlenen yaz okulu programı başladı.



Vakfın İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'de gerçekleştirilen program kapsamında öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri amacıyla çeşitli eğitim ve sosyal etkinlikler düzenlenecek.



Programda öğrencilere Kur'an-ı Kerim, değerler eğitimi, sportif faaliyetler, sanat atölyeleri ve çeşitli sosyal etkinlikler sunulacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Mahmut Öksüzoğlu, yaz okulunun gençlerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.



Yaz okulunun öğrencilerin hem eğlenebilecekleri hem de yeni bilgiler edinebilecekleri bir ortam sunduğunu kaydeden Öksüzoğlu, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatillerini dolu dolu geçirmelerini hedefliyoruz. Yaz okulu programımıza gösterilen ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Tüm öğrencilerimize ve eğitmenlerimize başarılı bir yaz dönemi diliyorum." ifadelerini kullandı.

