Yunus Emre Devlet Hastanesinde uyku laboratuvarı hizmete girdi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce, Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan 4 yatak kapasiteli Uyku Laboratuvarı hizmet vermeye başladı.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyku bozukluklarının tanı, değerlendirme ve tedavi süreçlerinde önemli görev üstlenecek laboratuvarda, başta uyku apnesi olmak üzere horlama, gündüz aşırı uyku hali, huzursuz bacak sendromu ve diğer uyku hastalıklarının tanısına yönelik ileri düzey uyku testleri (polisomnografi) uygulanacak.





Alanında uzman sağlık personelinin görev yapacağı laboratuvarda, hastaların tanı süreçlerinin daha hızlı ve etkin şekilde tamamlanması, uygun tedavi planlamasının yapılması hedefleniyor.



Yeni hizmete giren 4 yataklı laboratuvar sayesinde tanı süreçlerinde bekleme sürelerinin azaltılması ve hastaların modern, güvenilir ve kaliteli sağlık hizmetine daha kısa sürede ulaşması amaçlanıyor.



