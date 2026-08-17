AK Parti Grup Başkanvekili Gül, partisinin 25 yılını değerlendirdi:

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti'nin asırlar alan projeleri 25 yılda gerçekleştirdiğini belirtti.

Gül, partisinin Nizip İlçe Başkanlığını ziyaretindeki konuşmasında, İlçe Başkanı Fatih Altunses ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'nin çalışmalarının sadece bir siyasi parti faaliyeti olmadığını belirten Gül, şöyle konuştu:

"Bu dava particilik davasından öte bir memleket davasıdır. Bu dava, Anadolu insanının, Anadolu kadınının dualarında buluşma davasıdır. Bu dava, Ayasofya'yı asli kimliğine kavuşturan, yasaklara son veren anlayışın, gözü yaşlı kızlarımızın ve emekçilerimizin davasıdır. 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' anlayışıyla yola çıktı. 250 yılda yapılamayacak işler çeyrek asra sığdırıldı. Buradaki en büyük pay Cumhurbaşkanı'mız ve onun yanında desteğini ve duasını esirgemeyen aziz milletimizindir."

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AK Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Altunses de ziyaretten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Gül'e, ziyaretinde, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Uğur ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel de eşlik etti.