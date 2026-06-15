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        Araban'da buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in Araban ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 22:03 Güncelleme:
        Araban'da buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in Araban ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.

        Araban Ovası'nda Karatepe mevkisinde çiftçi Cahit Doğru'ya ait olduğu öğrenilen buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 93 dönüm alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü.

        Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, yaptığı açıklamada, çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Altun, bölgedeki vatandaşların çevreye yanıcı ve yakıcı madde atmamaları gerektiğini belirtti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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