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        Araban'da yılın ilk buğday hasadı yapıldı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, yılın ilk buğday hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Araban'da yılın ilk buğday hasadı yapıldı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, yılın ilk buğday hasadı yapıldı.

        İlçeye bağlı Aşağı Yufakalı Mahallesi'nde, kentin tarım ürünlerinden olan buğdayda hasat başladı.

        Çiftçi Selahattin Azgın, 32 dönümlük arazisinde yetiştirdiği buğdayı hasat etti.

        Yılın ilk buğday hasadında dönüme 550 kilogram buğday elde eden Azgın, yeni sezon mahsulünü ilçede hububat ticareti yapan Kürşat Burak Cesur ve Yusuf Karademir'e kilogramı 12,5 liradan sattı.

        Çiftçi Selahattin Azgın, kış ve bahar mevsimleri boyunca etkili olan yağışların ürün gelişimine olumlu katkı sağladığını ifade etti.

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